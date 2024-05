Cruciaal inhaalduel van City zet Arsenal voor bijzonder dilemma: "Ik zal de grootste Tottenham-fan zijn"

Supporteren voor je grote rivaal? Arsenal-fans zullen het dinsdagavond wellicht massaal doen. Tottenham ontvangt dan Manchester City voor een cruciaal (inhaal)duel in de titelstrijd. De Gunners moeten hopen dat City punten laat liggen tegen de eeuwige stadsrivaal. Dat levert een bijzondere situatie op in Engeland.

Ook Arsenal-middenvelder Kai Havertz gaf gisteren na de wedstrijd in Old Trafford toe dat hij voor Tottenham Hotspur zal juichen. "Ik zal de grootste Tottenham-fan ooit zijn. Wij allemaal. Laten we op het beste hopen.", verklaarde de Duitser bij Sky Sports.

Arsenal is in zijn laatste 5 wedstrijden niet op een misstap te betrappen, maar toch heeft het zijn titellot niet meer in eigen handen.

Belangrijk om te weten: aan een gelijkspel in Londen heeft City niet genoeg om over Arsenal te wippen, want dan komt het op gelijke hoogte - 86 punten - met een minder goed doelsaldo.



In de Premier League is die factor doorslaggevend bij een gelijke stand en is momenteel lichtjes in het voordeel van Arsenal (+3). Kevin De Bruyne en co kunnen maar best winnen morgen, al zullen ze het niet cadeau krijgen.

Bij Spurs leeft nog volop de hoop op een Champions League-ticket. Al moeten ze bij een overwinning van Aston Villa vanavond tegen Liverpool die droom definitief opbergen. Het is dus afwachten wat er morgenavond nog op het spel staat voor Tottenham.

Coach Ange Postecoglou was daags voor de wedstrijd erg duidelijk op de persconferentie: "100 procent van de Spurs-fans wil City verslaan, ook al levert dat Arsenal de titel op."