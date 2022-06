Vlucht geannuleerd, geen bagage, corona... maar Yellow Tigers "positief" na hectische week

De Yellow Tigers strijden nog steeds voor het behoud in de Nations League, maar daar moesten ze op de Filipijnen wel heel veel obstakels voor overwinnen. In Canada duimen de Belgische volleybalvrouwen voor minder tegenslagen. "We komen in een fase met stevige tegenstanders, maar we gaan keihard voor het behoud", zegt bondscoach Gert Vande Broek.

De 3-1-nederlaag tegen Canada was nog niet helemaal doorgespoeld bij de bondscoach, maar na het Nations League-luik op de Filipijnen had Vande Broek genoeg excuses om uit te kiezen. Het begon al voor het vertrek: drie coronabesmettingen binnen de ploeg. Bij aankomst testte nog een speelster positief en twee dagen later zag de bondscoach opnieuw twee speelsters uitvallen. "Twee van de drie speelsters die thuis waren gebleven, hadden ondertussen al negatief getest. We hebben hen nog snel laten overkomen, maar ze stapten rechtstreeks van het vliegtuig op het veld." "De 3-1-nederlaag tegen Canada was een ontgoocheling. Ik wil niet alleen excuses zoeken, maar de omstandigheden waren wel bijzonder moeilijk. Het is jammer dat we niet konden winnen van een rechtstreekse concurrent." "Met 3-2-zeges tegen Polen en Bulgarije hebben we nog een aantal zaken rechtgetrokken. Met twee zeges in vier wedstrijden moeten we tevreden zijn qua resultaten. En gezien de omstandigheden was het totaal onverwacht."

Na alle corona-heisa was de Yellow Tigers ook geen rustige terugreis gegund. "De hectische week kreeg nog een orgelpunt", merkt Vande Broek sarcastisch op. "Onze terugvlucht naar Brussel was geannuleerd." "We zijn dan maar via Amsterdam gevlogen, maar onze bagage was niet mee. Na 27 uur zijn we dan zonder bagage toegekomen in Vilvoorde. Maar de groep reageerde positief. Bij aankomst waren ze nog volop aan het meezingen met ABBA." Veel rust krijgen de volleybalspeelsters ook niet, want zondag trekken ze alweer naar Canada. "We zijn niet gediend door het lot. We moeten van de ene tijdzone naar een totaal andere tijdzone", aldus Vande Broek. "We willen in de Nations League blijven. We komen in een fase met heel stevige tegenstanders. Japan heeft nog geen wedstrijd verloren, de VS zijn olympisch kampioen en Nederland en Duitsland kennen ons door en door." "Met nog één zege zijn we denk ik veilig. Als het niet lukt om nog een overwinning te boeken, zullen we naar Bulgarije moeten kijken. Ze staan momenteel nog achter ons en kunnen degraderen." Extra motivatie: als de Tigers zich niet rechtstreeks kunnen verzekeren van het behoud, volgt een Challenger-ronde en dus géén vakantie. "Iedereen gaat er keihard voor spelen."

