Waar liggen de grenzen van Thibau Nys? "Hij is een sprinter in de benen, maar een puncher in het hoofd"

Een rit in de Ronde van Romandië, twee ritten en de eindzege in de Ronde van Hongarije. En dat in amper 12 dagen. Thibau Nys heeft vriend én vijand verrast.

Vader Sven Nys is onder de indruk. "Dat hij een rit kon winnen, hadden we wel verwacht. Maar om het onder druk af te werken op de slotdag in Hongarije en geen seconde prijs te geven, is van een ander niveau", zegt Nys senior. "Dat is toch weer stapje hogerop in zijn carrière."

Thibau Nys verkeert dan ook in bloedvorm. "Zijn beste waarden heeft hij gewoon verpulverd in Hongarije", beaamt coach Paul Van Den Bosch. "Op het einde van een zware koers verbetert hij zijn 5 minutenwaarde. Hij rijdt daar 7,5 watt per kilogram, dat zijn de waarden van de grote jongens."

"En dat zijn waarden die we niet gezien hebben op training. We hadden niet gedacht dat hij dat nu al zou presteren, wel op langere termijn. We hebben een plan met Thibau, maar de stappen die hij nu zet, zijn veel groter dan verwacht."

Toch wordt dat plan nu niet zomaar in de prullenmand gegooid: stap voor stap blijft het motto voor de 21-jarige Nys. "We willen geen wedstrijden doen waar hij nog niet klaar voor is", aldus Van Den Bosch. "Ik heb ervoor gepleit om nog geen Giro op zijn kalender te zetten."