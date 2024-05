Net geen drie op een rij voor Thibau Nys, maar hij is wel eindwinnaar in Hongarije

Thibau Nys (Lidl-Trek) heeft de eindzege in de Ronde van Hongarije niet meer uit handen gegeven. In de slotrit deed hij er alles aan om voor de derde dag op een rij te triomferen, maar Wout Poels had op de steile finish net iets meer overschot.

Zoals Thibau Nys de voorbije dagen rondreed in Hongarije was het weinig waarschijnlijk dat iemand hem de eindzege nog zou ontfutselen.



In de slotrit waren enkele steile klimmen in finishplaats Pécs de scherprechter. De finale kregen we na een puist van 2,3 kilometer met een stijgingspercentage van 8,7%.

Bij Bora-Hansgrohe waren ze erg gretig op die slotklim. Ondanks sterk werk van Lidl-Trek tijdens de etappe stond Nys er op het einde alleen voor.



Zo moest hij Duits kampioen Emanuel Buchmann, die nog vrij kort stond in het klassement, zelf terug gaan halen.



De concurrentie kon iets meer in de luwte blijven en dat was cruciaal. Terwijl Nys met een laatste inspanning nog een hand uitstak naar een derde zege op een rij kwam Wout Poels vanuit de achtergrond met veel machtsvertoon iedereen voorbijgesneld.



Niet getreurd, want Nys is wel voor het eerst in zijn profcarrière eindwinnaar van een rittenkoers. Hij is de eerste Belg op de erelijst van Hongarije, waar hij nu prijkt naast namen als Sergej Ivanov, Attila Valter en Marc Hirschi.