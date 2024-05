Winnaar Daan Soete blikt terug op chaotische gravelrace met tegenliggers in Aken: "UCI moet richtlijnen geven"

ma 13 mei 2024 16:35

De UCI Gravel World Series-wedstrijd in Aken heeft voor commotie gezorgd in de gravelwereld. Stilstaande auto's op het parcours, slechte bewegwijzering en ronddwalende wandelaars. Het was een chaotische zondagmiddag in Duitsland. "Ik verwijt de organisatoren niet alles. Er zou controle moeten zijn van de UCI", zegt winnaar Daan Soete.

Aken was zondag het strijdtoneel voor de 8e manche van de Gravel World Series. Dat is een reeks wedstrijden die de internationale wielerfederatie UCI organiseert. Daan Soete won de wedstrijd, dankzij een straf eindschot. "Op 20 kilometer van de streep voelde ik dat mijn benen niet top waren, maar bij iedereen leek het vat leeg te zijn. Ik heb gewoon geprobeerd om alles op de laatste vijf minuten te zetten." En die tactiek had succes. "Ik ging niet meer van de kop in de laatste anderhalve minuut. Ik wist dat het moeilijk zou zijn om te remonteren als ik risico's pakte in de laatste bochten op gravel." De zege was dus voor Soete, die een rustige aanloop kende. "Na het BK (1 mei) heb ik een week niet gefietst. Ik deed maar 2 deftige trainingen voor de wedstrijd in Aken."

Uitslag Gravel World Series Aken 1. Daan Soete (Bel) 123 km in 3u35'04" 2. Frederik Rassmann (Dui) op 2" 3. Dries Van Gestel (Bel) 3" 4. Greg Van Avermaet (Bel) z.t. 5. Anton Ferdinande (Bel) 4" 6. Brent Clé (Bel) 5" 7. Piotr Havik (Ned) 6" 8. Axel van der Tuuk (Ned) 14" 9. Mees Hendrikx (Ned) z.t. 10. Kevin Panhuyzen (Bel) 15"

Ongeregelde openingsronde

Maar er was meer dan de overwinning van Daan Soete (en Lucinda Brand bij de vrouwen). Vooral de organisatie eiste de aandacht op. "In de eerste halve ronde reden auto's op het parcours in tegengestelde richting. Ze konden geen kant op, want de seingevers en de politie hebben ze niet tegengehouden", vertelt Soete. (lees verder onder de X-post)

Dat zoiets gebeurt, is geen enorme verrassing. Soete: "Gravel is een nieuw gebeuren. Je merkt dat het niet 100 procent is afgesloten zoals wegkoersen." "Die eerste halve ronde was hectisch. Op den duur kan het heel gevaarlijk worden. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar in de toekomst moeten maatregelen genomen worden", vindt de winnaar.

Het is de taak van de UCI om richtlijnen te geven, zeker als het onder hun noemer staat. Daan Soete

Die maatregelen moeten volgens Soete vooral vanuit de UCI komen. "Ik verwijt de organisatoren niet alles. Het was nog maar de tweede editie." "Het is de World Series die vanuit de UCI komt. Dan zou je verwachten dat de UCI erop toeziet dat het veilig georganiseerd wordt." "Er zou een draaiboek moeten zijn en de organisatie zou controles moeten krijgen van de UCI. Het is hun taak, zeker als het onder hun noemer staat."

Profwielrenners en veldrijders rijden alsmaar vaker gravelkoersen.

Springen op graveltrein

Soete is volop bezig aan een multidisciplinair 2024. De runner-up van het BK gravel reed enkele maanden na het veldritseizoen een aantal gravelkoersen. Vanaf komend weekend rijdt hij ook op de weg. "Ik rijd de Antwerp Port Epic, de Ronde van Limburg en Dwars door het Hageland. Die wedstrijden zijn half weg en half gravel, dus daar kijk ik naar uit." Daarna volgt een zomer op drie soorten fietsen. "Na het Belgisch kampioenschap op de weg ga ik naar het BK mountainbike op 20 juli." "In juli rij ik nog één gravelkoers en in augustus pik ik de draad op. Er zijn wedstrijden in Houffalize, Italië en Girona richting het WK in Leuven in oktober."

Gravel duwt de cross een beetje naar de achtergrond. Daan Soete

Dat WK (5 en 6 oktober) zorgt ervoor dat het veldritseizoen er wat anders zal uitzien. "Met een wereldkampioenschap in België zullen er geen Belgische crossen vooraf zijn." "Veldrijden gaat pas erna", zegt Soete. "Het is een nieuwe trend dat gravel cross een beetje naar de achtergrond duwt." "Ik denk dat het zaak is voor de meeste crossers om in de zomer ook gravelen op te pikken en om ook op die trein te springen", besluit Soete.

