Yellow Tigers verslaan Tsjechië en bereiken halve finales op Challenger Cup

De Yellow Tigers hadden begin deze maand de degradatie uit de Nations League (waar de beste 16 landen het tegen elkaar opnemen) net niet kunnen vermijden. Via de Challenger Cup kunnen ze alsnog een plaatsje bemachtigen voor het prestigieuze toernooi.

De match tegen Tsjechië, dat als nummer 12 op de CEV-ranking mocht deelnemen, leek niet meer dan een opwarmertje. Enkel in de 2e set (25-23) werd het spannend. In de andere sets was het verschil (25-18 en 25-15) navenant.

Met 23 punten was Britt Herbots nog maar eens de grote puntenpakker bij de Belgen, al deed Marlies Janssens (13 stuks) ook goed haar best.

In de halve finales, op zaterdag, nemen de Tigers het op tegen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Colombia. In een mogelijke finale wacht dan Kroatië of Puerto Rico.