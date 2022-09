Febe Jooris trots op "onverwachte" medaille: "Ik wist dat het tweede gedeelte me goed lag"

België doet het uitstekend in Australië. De bronzen plak van Febe Jooris was al de derde voor ons land. En misschien ook wel de meest onverwachte. Jooris zelf is er alvast dolgelukkig mee: "Ik besef het nog niet goed denk ik!"

Jooris ging nochtans vrij behoudend van start in de 14-kilometerlange tijdrit, maar dat was duidelijk ingecalculeerd. "Ik heb een topcoach die perfect wist wat ik moest doen vandaag. Hij had me gezegd dat alles goed zou komen als ik me aan het plan

hield", verklaart Jooris.

"Op het tussenpunt lag ik 16" achter op Van der Meiden, maar ik wist dat het stuk na de klim me goed lag. Ik ben volledig doodgegaan richting finish. Toen ik over de meet kwam, hoorde ik meteen applaus en dan wist ik dat het goed was."

Dit resultaat belooft veel goeds voor de toekomst. Jooris hoopt zich verder te kunnen specialiseren in dit werk: "Op termijn hoop ik te blijven meespelen in tijdritten. Het eerste WK tijdrijden voor beloften is zeker een doel om naar toe te werken."