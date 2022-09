Julie Van de Velde voor WK-tijdrit: "De mindset zit goed, nu vooral focussen op mezelf"

"De omloop is vrij bochtrijk en loopt over mooie wegen die op en af lopen met een stevig klimmetje, waar ik hoe dan ook naar het binnenblad zal moeten schakelen."

"De mooie omgeving en het aangename weer geeft wel een beetje een vakantiegevoel, terwijl we hier om te presteren zijn natuurlijk. Maar het is goed voor de mindset", besluit de 29-jarige Van de Velde.

Het parcours loopt langs de kust, speelt de wind dan een bepalende rol? "Ze voorspellen dezelfde weersomstadigheden als vandaag. Er stond redelijk veel wind, waar ik niet zo een goed gevoel bij had, maar hopelijk speelde dat zich meer in mijn hoofd af."

"Ik zag het als een mooie gelegenheid om het lichaam op volle toeren te laten draaien"

Lotte Kopecky heeft als hoofddoel om te schitteren in het WK op de weg. Ziet ze de tijdrit als stevige opwarmer?

"Het gaf me de kans om vroeger af te reizen om beter de jetlag te verteren, omdat de andere dames pas vanavond toekomen", vertelt Lotte Kopecky. "En ik zag het als een mooie gelegenheid om het lichaam op volle toeren te laten draaien."

Mount Pleasant zal de scherprechter zijn in de wegrit, waar de top ervan op 8,2 kilometer van de finish ligt met pieken tot 24 procent. Op Strava spreekt Van Aert over de "Mount not pleasant".



"Ik had er ook al eens mee gelachen, maar had de klim nog niet gedaan en toen was het nog Mount pleasant", glimlacht de 26-jarige renster van SD-Worx. "Het is inderdaad enorm steil en een enorm vervelend klimmetje voor in wedstrijd."