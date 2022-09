Mathieu van der Poel vol vertrouwen voor WK: "Doel is om die regenboogtrui ooit te dragen"

"De tegenstand en het parcours heb ik in Australië niet in de hand. Maar zelf ben ik er klaar voor."

Na zijn teleurstellende Tour de France zat Van der Poel mentaal en fysiek diep. Maar zijn recente zeges in Geraardsbergen, Izegem en vooral de Grote Prijs van Wallonië liegen niet: Van der Poel is klaar voor een favorietenrol.

"De sprint tussen Pogacar en Van Aert in de Grote Prijs van Montréal heb ik ook zien passeren op Twitter. Ik zag een heel sterke Pogacar, die van ver begon te sprinten. Maar ik vermoed dat het een heel lastige koers was."

"Van Vleuten overtuigde me voor Mixed Relay"

Van der Poel werd nog nooit wereldkampioen op de weg bij de elite. "Het is sowieso wel een doel om ooit die regenboogtrui te veroveren."

"Dat zal niet gemakkelijk zijn. Het WK is altijd een heel moeilijke en aparte koers om te winnen."

Opvallend: Van der Poel staat in Australië ook aan de start van de Mixed Relay (de gemengde aflossing).





"Ik vond het sowieso niet slecht om nog eens diep te gaan voor de wegrit", zegt Van der Poel.

"Het was Annemiek van Vleuten die het me in mijn hoofd heeft gepraat. Ze gelooft dat we een goede kans maken op de wereldtitel als de mannenploeg sterk genoeg is. Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor de Mixed Relay."