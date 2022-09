De Noorse prijzenkast puilt uit: "Veel geld van overheid, school stopt om 14 u om te kunnen sporten"

Wat zit er ginds in het water?

In het tennis hebben ze met Casper Ruud de nummer 2 op de wereldranglijst, in het voetbal is Erling Haaland de superspits bij Manchester City.

Maar Noorwegen is ook top op de atletiekpiste met bijvoorbeeld Karsten Warholm en de broers Ingebrigtsen.

Afgelopen winter sloten de Noren de Olympische Winterspelen in Peking helemaal bovenaan de medaillelijst af met 37 medailles. Geen enkel land deed beter.

Dat Noorse sporters de absolute top zijn in wintersporten, wisten we al langer.

"De bedragen die naar de sport vloeien, zie je in geen enkel ander Europees land"

Handbalspeler Serge Spooren, international bij de Red Wolves en speler van Bocholt, is getrouwd met een Noorse ex-handbalster. Het Noorse draaiboek kent hij dus van binnenuit.

"Ik ben helemaal niet verrast", zet Spooren meteen de toon. "Sinds jaar en dag heerst in Noorwegen een sportcultuur en de overheid pompt er heel veel geld in. De bedragen die naar de sport vloeien, vind je in geen enkel ander Europees land."

Noorwegen heeft bij ons nog het label van "wintersportland", maar dat is slechts een deeltje van een veel groter geheel. De kweekvijver is immens.

"Toen ik hier in 2011 voor het eerst kwam, kreeg ik te horen dat elke Noor ski's of schaatsen aantrekt zodra hij of zij kan stappen."

"Dat klopt, maar ook in de zomer zijn er heel veel buitenschoolse activiteiten. De lessen eindigen om 14 u, daarna volgen nog enkele uren sport."

"Dat gaat dan voornamelijk om voetbal en handbal, maar ze kapen overal medailles weg. En de Noren zijn maar met zo'n 6 miljoen."

"Heel veel jongeren sluiten zich aan bij een club. Mijn vrouw komt uit een dorp van 35.000 inwoners en de lokale handbalclub had 5.000 leden. Talent drijft dan altijd boven."