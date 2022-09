Lotte Kopecky na 9e plaats in WK-tijdrit: "Goed, maar wegrit is een belangrijker doel"

Lotte Kopecky durfde vooraf geen resultaat pinnen. De winnares van de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche nam vooral deel zodat ze vroeger naar Australië kon afreizen en omdat ze een 'extra prikkel' richting het WK op de weg wel kon gebruiken.

Kopecky moest al vroeg aan de bak en mocht met haar chrono lange tijd op de hotseats plaatsnemen. Uiteindelijk werd het een negende plaats. "Ik heb nog nooit op de hotseat gezeten, dat was wel plezant. Het gevoel op de fiets was goed", zegt Kopecky.

"Even dacht ik dat ik iets te traag was gestart, maar in het tweede deel was ik blij dat ik nog iets in de tank had. De benen liepen helemaal vol, al kon ik gelukkig helemaal op het eind nog een beetje versnellen. Ik word hier negende en daar kan ik mee leven."

Helemaal kapot was ze niet aan de finish. "Voor mij is een tijdrit niet gemakkelijk. Ik heb nog niet genoeg ervaring. Ga ik wel diep genoeg, waar ligt mijn limiet? Je mag er ook niet te vroeg over gaan, je moet goed indelen en dat is niet evident. Mijn tijdritfiets staat thuis vooral in de garage", lachte Kopecky.

"Met de negende plaats ben ik tevreden. Ik had de deelnemerslijst eens bekeken en hoopte wel op een top tien. Dat is gelukt. Nu heb ik nog een weekje tot het WK op de weg, dat is toch een belangrijker doel dan deze tijdrit." Afspraak komende zaterdag in de wegrit.