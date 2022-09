Ellen van Dijk volgt zichzelf op als wereldkampioene tijdrijden in Wollongong

Na eindwinst in de Giro Donne, de Tour de France Femmes en de Vuelta werd met argusogen gekeken naar de Nederlandse Annemiek van Vleuten. Het parcours was op maat van de 39-jarige renster, maar dan moest ze wel afrekenen met de andere tijdritkanonnen. Rensters als Ellen van Dijk, Marlen Reusser en Grace Brown zouden het haar niet cadeau geven.

Brown hield haar adem in voor hardrijdsters Marlen Reusser en Ellen van Dijk. Al snel werd aangetoond waarom, want de Australische zag haar goeie tijd aan het eerste tussenpunt weggeveegd worden door Reusser. De Zwitserse verloor die beste tijd dan weer snel aan Van Dijk. Zo kregen we nog spanning in de strijd om de wereldtitel.

Aan het 2e tussenpunt reed Ellen van Dijk de tegenstand helemaal aan flarden. Ze deed 22 seconden beter dan Brown en dan wist de Australische hoe laat het was. Reusser zakte in het tweede deel wat weg en moest tevreden zijn met een 3e plek.

Van Dijk moest nog wat tijd prijsgeven, maar ze hield voldoende over om voor het tweede jaar op rij de wereldtitel te veroveren. In Wollongong wint ze het WK tijdrijden voor de 3e keer. Lotte Kopecky eindigt op een 9e plaats.





