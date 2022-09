Annemiek van Vleuten kent offday op WK tijdrijden: "Ik weet niet wat er fout liep"

"Ik was redelijk hard vertrokken. Ik dacht dat ik goed bezig was, maar dan bleek dat ik al ver achter lag. Ik zag aan mijn wattages dat ik matig presteerde."

"Ik was gretig vandaag en ik geloofde er ook in. Met een goeie dag zou ik wereldkampioene kunnen worden, maar ik had een mindere dag", aldus Van Vleuten.

Het parcours van het WK tijdrijden in Wollongong was op maat van de Nederlandse Annemiek van Vleuten. 2 pittige klimmetjes konden in het voordeel spelen van de Nederlandse, maar de beklimmingen verliepen stroef. Aan het eerste tussenpunt moest ze al 36 seconden prijsgeven op Grace Brown.

Alles op de wegrit met sterk Nederlands team

De 39-jarige renster staat volgende week ook aan de start van de wegrit. Moet ze conclusies trekken met oog op de zaterdag? "In Yorkshire werd ik 3e, ook op grote afstand van de eerste. In de wegrit werd ik toch nog wereldkampioene."

"Ik weet zeker dat ik goed in orde ben. Het kwam er alleen niet uit vandaag. In de Vuelta was ik goed en die goeie vorm verlies je niet in 1 week tijd."

In de wegrit zal Van Vleuten steun krijgen van onder anderen Demi Vollering, Marianne Vos en Ellen van Dijk. "We hebben een goed team voor het parcours van de wegrit. Ik heb er echt vertrouwen in. We kunnen de koers in handen houden", besluit Van Vleuten.