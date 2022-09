De Tribune blikt vooruit op het WK van de Belgian Cats: "Brons moet de ambitie zijn"

In de nacht van woensdag op donderdag, om 3.30 uur Belgische tijd, openen de Belgian Cats hun WK basketbal met een wedstrijd tegen topfavoriet en titelverdediger Amerika. Wat we dit toernooi mogen verwachten van de Belgische basketbalvrouwen werd uitvoerig besproken in de speciale WK-uitzending van onze podcast De Tribune. Het panel met Carl Berteele, Kris Meertens en Sofie Hendrickx legt de lat hoog voor de Cats.

Van het team dat in 2018 verrassend 4e werd op het WK blijven nog 5 speelsters over: Julie Allemand, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Emma Meesseman en Julie Vanloo. Enkele nieuwe gezichten hebben vorig jaar wel het EK of de Olympische Spelen meegemaakt. Aangevuld met een aantal speelsters voor wie dit het 1e grote toernooi wordt, zijn er dus 7 vrouwen die hun WK-debuut zullen maken in Sydney. "Ik ben daar zeer benieuwd naar", vertelt voormalig Belgian Cat Sofie Hendrickx in De Tribune. "De nieuwe speelsters hebben nog niet die ervaring, maar wel het talent. Dus ik ben nieuwsgierig wat dat nu gaat geven."

De nieuwe speelsters hebben nog niet die ervaring, maar wel het talent. Dus ik ben nieuwsgierig wat dat nu gaat geven. Sofie Hendrickx

"Op het vorige WK vond ik de Belgian Cats op hun allerbest. Dat was een heel leuk toernooi om te zien. Die 4e plaats was volgens mij hun beste prestatie ooit", meent Hendrickx. "Intussen heeft een Maxuella Lisowa zich ook al getoond en Hind Ben Abdelkader is natuurlijk ook een heel goeie speelster. Zij kunnen nu proeven van het hoogste niveau en zullen zeker hun bijdrage leveren." Carl Berteele heeft ook een goed oog in de namen die Hendrickx laat vallen. "Die twee hebben in elk geval niet veel moeite gehad om zich te integreren in de ploeg. Dat is wel een pluspunt", vind onze radiocommentator.

Maxuella Lisowa-Mbaka is een van de relatief nieuwe gezichten bij de Belgian Cats.

"Benieuwd naar Hind Ben Abdelkader"

De 27-jarige Hind Ben Abdelkader had op basis van haar talent en kwaliteiten altijd een plaats gehad bij de nationale ploeg, maar weigerde een aantal jaar om voor de Cats te spelen. Die plooien zijn nu gladgestreken en het is uitkijken naar wat zij kan tonen op haar eerste grote toernooi. "Nu de zussen Mestdagh er niet meer bij zijn, konden de Cats wel iemand gebruiken die vlot driepunters kan binnen gooien. Ik denk dat dat ook haar rol zal zijn op het WK", vertelt tv-commentator Kris Meertens. "Het is een beetje een ander type dan Kim Mestdagh. Zij kan meer voor zichzelf creëren vanuit de dribbel. Ze heeft er ook heel veel zin in en zal een belangrijke rol hebben. Hind Ben Abdelkader is echt wel een aanwinst. Ik ben benieuwd of ze haar rol van killer en sluipschutter kan waarmaken."

Hind Ben Abdelkader kan meer voor zichzelf creëren dan Kim Mestdagh en ik denk dat ze een belangrijke rol zal hebben. Kris Meertens

Carl Berteele maakt een bruggetje naar het recente EK bij de mannen. "Ik vind dat zij onze Retin Obasohan moet worden", vergelijkt hij Ben Abdelkader met de explosieve guard van de Belgian Lions. "Spectaculair, snel, met een goed shot en naar de ring durven te gaan. Als ze dat kan brengen, hebben de Cats naast Allemand en Meesseman een 3e speelster die mee het verschil kan maken." Sofie Hendrickx benadrukt wel het belang van het ploegspel bij de Belgian Cats. "Hind kan inderdaad heel mooie dingen doen, maar de sterkte van de Cats is toch ook altijd geweest dat het teamgebeuren ook klopte", weet Hendrickx.

Hind Ben Abdelkader

"Bondscoach Demory is binnengehaald om beter te doen dan Mestdagh"

Ook voor bondscoach Valéry Demory wordt het zijn vuurdoop als coach op een groot toernooi. De Fransman nam na de Olympische Spelen het roer over van Philip Mestdagh en staat nu voor zijn eerste moment van de waarheid. "Hij is binnengehaald om beter te doen dan Mestdagh. De basketbalbond wilde de ploeg naar een hoger niveau tillen. Demory zal nu moeten bewijzen dat hij dat in zich heeft", vindt Carl Berteele. Sofie Hendrickx: "Er is veel veranderd onder hem, dat kunnen we niet ontkennen. Mestdagh heeft jarenlang goed werk geleverd, nu is er een nieuwe aanpak en een nieuwe filosofie. Het wordt tof om te zien hoe de speelsters daarop gaan reageren." Ook Kris Meertens merkt op dat er best wel wat druk op de schouders van Demory rust. "Voorlopig gaat het uitstekend met hem. Hij ligt goed in de groep, werkt met de jeugd en laat de Cats hard verdedigen. Maar nu moet er ook gewonnen worden. De Cats kunnen het zich niet permitteren om er in de 1e ronde uit te gaan. Dat zou een ongelooflijke afgang zijn."

De Cats kunnen het zich niet permitteren om er in de 1e ronde uit te gaan. Dat zou een ongelooflijke afgang zijn. Kris Meertens

"De geweldige tandem Allemand-Meesseman"

Een nieuwe bondscoach, veel nieuwe gezichten, maar qua sterkhouders is alles bij het oude gebleven. De Belgian Cats zullen ook nu weer rekenen op de succestandem Allemand-Meeseman, de ruggengraat van de ploeg. "Het is een beetje een geluk bij een ongeluk geweest dat zij zich met Chicago niet hebben kunnen plaatsen voor de WNBA-finale. Daardoor zijn ze vroeger kunnen afreizen naar Australië en was er wat extra tijd om hen nog te integreren. Dat is toch belangrijk", vindt Sofie Hendrickx. "Het is leuk dat ze in de VS samengespeeld hebben", pikt Kris Meertens in. "Op de persconferentie zei Julie Allemand dat haar samenspel met Emma Meesseman nog verbeterd is. Dat laat het beste verhopen voor het WK. Daar zullen Allemand en Meesseman opnieuw een geweldige tandem vormen."

Met alles minder dan de 3e plaats zal Emma Meesseman niet tevreden zijn. Zij heeft het hart van een kampioene. Sofie Hendrickx

Is er niet te veel druk op het duo? "Ik denk dat ze dat wel aankunnen", reageert Carl Berteele. "Zij komen uit de VS en zullen die ervaring ook wel overbrengen op de groep." Kris Meertens: "Een gedreven Julie Allemand kan de ploeg op sleeptouw nemen. Zij is de motor van het team, samen met een Emma die er altijd staat. Als Allemand beter speelt dan op het EK en de Spelen vorig jaar, dan mogen we grote dingen verwachten." "Ik denk dat ze allebei blij zijn om weer in de veilige haven te zijn die de nationale ploeg is", meent Sofie Hendrickx, die overtuigd is dat de toppers zelf ook hoog mikken. "Met alles minder dan de 3e plaats zal Emma Meesseman niet tevreden zijn. Zij heeft het hart van een kampioene."

Julie Allemand en Emma Meesseman

"Je moet voor de halve finales gaan"

België zit in een poule met naast het ongenaakbare Amerika ook nog Zuid-Korea, Puerto Rico, Bosnië en China. De top 4 in de groep stoot door naar de kwartfinales. In hoeverre is een medaille realistisch voor de Belgian Cats? "Ik vind China de gevaarlijkste tegenstander in de poule", zegt Kris Meertens. "België heeft het altijd moeilijk tegen ploegen met een grote center en dat heeft China ook. De Chinezen zijn onze grootste concurrent voor de 2e plek in de groep." "Als je 2e wordt, heb je wellicht een betere loting voor de kwartfinales. Van de andere groep denk ik dat Australië en Japan de lastigste klanten zijn. Die vermijd je liever in de kwartfinales. Ik vind dat brons de ambitie moet zijn. Tenslotte is de coach toch ook binnengehaald om beter te doen dan in het verleden."

Ik reken wel op de halve finales en dan zien we wel. Sta je bij de laatste 4, dan heb je toch 3 kansen op 4 voor een medaille. Carl Berteele

"Ik denk ook wel dat die 3e plaats in het achterhoofd zit bij de Belgian Cats", pikt Sofie Hendrickx in. "Maar je zal Emma Meesseman niet horen zeggen dat ze voor goud komen. Ze houden hun voetjes op de grond. In eerste instantie is het belangrijk om goed door de poulefase te komen." Carl Berteele: "Onze laatste groepsmatch is tegen China. Dat zal wellicht voor de 2e plaats zijn. Dan kom je tegen de 3e of 4e van de andere poule. Maar het is niet zeker dat je dan al in de halve finales staat. Je kunt ook pech hebben met die loting." "Maar ik reken wel op de halve finales en dan zien we wel. Sta je bij de laatste 4, dan heb je toch 3 kansen op 4 voor een medaille. De Belgian Cats moeten echt voor de halve finales gaan. Doe je dat niet, dan kun je net zo goed thuisblijven", besluit Berteele.