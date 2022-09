Belgian Cats verliezen in laatste oefenmatch voor het WK van gastland Australië

De Belgian Cats waren een hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Na een desastreus eerste kwart stonden ze 22-5 in het krijt. De Belgische vrouwen zagen de achterstand nog groeien bij de rust tot 39-20.

Na de pauze kwamen de Cats beter voor de dag. Ze knabbelden stelselmatig aan hun achterstand, maar de kloof werd niet meer gedicht. Op het einde van de wedstrijd stond er 65-61 op het scorebord. Eerder deze week verloor België ook van Japan.

Julie Allemand werd met 11 punten topschutter bij de Belgen. Ook Antonia Delaere en Hind Ben Abdelkader, weer in actie nadat ze tegen Japan rust had gekregen, eindigden in de dubbele cijfers (10 punten), Emma Meesseman sloot af met 6 punten, 7 rebounds en 3 assists.

Twaalf speelsters kwamen in actie. Bondscoach Valéry Demory moet nu nog beslissen wie het laatste plaatsje in de definitieve kern krijgt: Elise Ramette of Serena-Lynn Geldof. Ramette kwam niet in actie tegen Australië, Geldof kreeg iets meer dan 5 minuten.