Belgian Cats verliezen hun voorlaatste oefenmatch voor WK met klein verschil

In de oefenmatch tegen Japan kregen alle speelsters minuten van de bondscoach. Hind Ben Abdelkader kwam niet in actie, zij kreeg rust.



Sterkhouders Julie Allemand en Emma Meesseman, opnieuw in de selectie na hun uitschakeling in de WNBA, waren goed voor respectievelijk 13 en 15 punten. Meesseman voegde er 12 rebounds en 6 assists aan toe. Ook Allemand deelde 6 assists uit.



Zondag spelen de Cats in Sydney nog een laatste oefenwedstrijd voor het WK. Dan is Australië, het gastland van het WK, de tegenstander.