Julie Allemand: "Met ons beste niveau kunnen we WK-medaille halen, maar daar zijn we nog niet"

"Als we de WNBA-finale gespeeld hadden, zou het misschien heel moeilijk geweest zijn om hier op tijd te zijn. Mogelijk hadden we zelfs de 1e wedstrijd gemist. Dus op dat vlak is het wel positief dat we nu vroeger bij de groep zijn."

Elk nadeel heeft ook z'n voordeel: de Belgian Cats zijn nu sneller dan verwacht compleet. "We hebben nu meer tijd om nog met de groep te trainen. En voor Emma is er ook meer tijd om nog te rusten, want zij heeft wel heel veel gespeeld."

"Het was natuurlijk een grote ontgoocheling", geeft Allemand toe. "We wilden allemaal graag de finale halen."

De Belgian Cats vertoeven al enkele dagen op Australische bodem, maar zijn na de komst van Julie Allemand en Emma Meesseman nu op volle kracht. Het duo van Chicago Sky sloot zich pas later aan bij de groep, na de uitschakeling in de play-offs van de WNBA. Weegt die vroegtijdige exit in de play-offs nog door?

Voor Allemand was het een atypische situatie in de WNBA. Terwijl ze gewoon is om veel te spelen, moest ze nu vrede nemen met een rol als doublure van startende point guard Courtney Vandersloot.

"Maar dat had ik op voorhand wel verwacht. Ik wilde dit seizoen vooral veel leren van "Sloot". Voor mij was dat heel interessant, want zij is een voorbeeld voor mij. En het is belangrijk om eens een andere rol te hebben binnen de ploeg. Daardoor kijk je anders naar de dingen. Het was een heel goeie les voor mij en ik heb er geen spijt van."

"Ik heb enorm veel geleerd, ook zonder te spelen. Als je elke dag kunt trainen of spelen met zoveel toppers, steek je ontzettend veel op. En toen Vandersloot enkele matchen out was, heb ik ook mijn job gedaan en getoond dat ik het niveau aankan. Dat heeft me wel veel vertrouwen geven."