Connecticut houdt Meesseman en Allemand uit WNBA-finale na dramatisch slot

Connecticut heeft zijn revanche te pakken. Vorig jaar schakelde Chicago topreekshoofd Sun uit in de halve finales en doorheen het seizoen beet Connecticut 4 keer in het zand.



Meesseman en co. gaven het thuisvoordeel - net als in de 1e match van de best-of-5 - uit handen. De match ging gelijk op tot de rust (40-40), waarna de thuisploeg de bovenhand leek te halen. Bij 61-50 in het vierde quarter - na een driepunter van Meesseman - leek het verschil gemaakt.



Maar de Sun hadden een geweldige eindspurt in huis en blikten met een 5-24-slotquarter Chicago helemaal in. De bezoekers maakten de laatste 18 punten. "Een van de grootste ontgoochelingen in mijn carrière", treurde Chicago-coach James Wade.



"Zo'n quarter hebben we nooit gehad, daar dan het seizoen mee afsluiten komt hard aan. Dit weerspiegelt niet wat we dit seizoen gepresteerd hebben."



De laatste 8 shotpogingen van Sky waren vergeefs. "Dat was natuurlijk niet met opzet", legde Courtney Vandersloot (12 ptn) uit. "Misschien waren we eerder bang om te verliezen, dan te proberen winnen. De bal wilde er gewoon niet meer in."