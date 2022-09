Meesseman en Allemand stellen orde op zaken in halve finale WNBA

Bij Chicago was Emma Meesseman in 32 speelminuten goed voor 14 punten, 7 rebounds en 3 assists. Julie Allemand kwam in 11 minuten tot 2 punten, 2 rebounds en 2 assists.

Chicago, de uittredende kampioen in de WNBA, had zondag enigszins verrassend de eerste wedstrijd van de halve finales met 63-68 verloren van Connecticut. Meesseman en co beëindigden de reguliere competitie als tweede.

Zondag volgt de derde wedstrijd in de halve finales, voor het eerst op het parket van Connecticut. Het vierde duel, ook in Connecticut, staat dinsdag op het programma.