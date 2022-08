Meesseman en Allemand laten zich verrassen door Connecticut in Game 1 van halve finale WNBA

De eerste partij in Chicago begon evenwichtig. Bij de pauze stond het 34-34 gelijk. In het derde kwart plaatste Connecticut een tussenspurt (46-54), maar Chicago kwam nog terug en dankzij een driepunter van Emma Meesseman stond het op 2 minuten van het einde zelfs 63-62 voor.



Connecticut scoorde echter de laatste 6 punten van de match en trok het laken zo naar zich toe.



Meesseman kwam in 31 speelminuten tot 10 punten, 7 assists en 3 rebounds. Julie Allemand stond 10 minuten op het parket en was daarin goed voor 3 punten, 2 assists en 1 rebound.



Chicago is de uittredend kampioen in de WNBA. Het eindigde in de reguliere competitie als tweede, na de Las Vegas Aces.