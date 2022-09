Chicago Sky moet 5e en beslissende match spelen voor WNBA-finale

Een best-of-5 duidt de finalist aan: Chicago verloor eerst thuis (63-68), maar won daarna thuis (85-77) en uit (72-76) en had zo genoeg aan een nieuwe uitzege om door te stoten.



Maar Connecticut benutte het thuisvoordeel nu wel en speelde zijn laatste troef uit. DeWanna Bonner en Courtney Williams maakten elk 19 punten, Alyssa Thomas deed er daar 17 bij.



De Sky moesten de hele tijd achtervolgen, nadat de Sun met 22-6 hadden geopend. Dichter dan 8 punten kwamen de bezoekers niet.



Kahleah Copper was de beste bij Chicago met 16 punten, Emma Meesseman kwam in 31 minuten tot 14 punten, 2 rebounds en 6 asists. Allemand speelde 18 minuten, scoorde 6 punten en gaf 2 assists.



De vijfde en laatste wedstrijd van de reeks wordt donderdag in Chicago gespeeld. In de andere halve finale is het pleit beslecht: de Las Vegas Aces wipten Seattle Storm met 3-1. In Seattle werd het 92-97.