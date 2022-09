Titelverdediger Chicago Sky staat op één overwinning van WNBA-finale

Na de 2 duels in Chicago stonden de bordjes in evenwicht tussen Chicago Sky en Connecticut Sun: 1-1.

In de derde affiche won de kampioen met 72-76 de eerste match op het parket van Connecticut.

Bij de rust gaf het scorebord in de Mohegan Sun Arena 38-40 aan in het voordeel van Chicago.

Het bleef erg spannend tot het slot, op 22 seconden van het eindsignaal leidde Sky met amper twee punten (70-72). Uiteindelijk trokken de bezoekers met 72-76 aan het langste eind.

Emma Meesseman stond 31'43" op het parket, ze was daarin goed voor 13 punten, 3 rebounds en 6 assists. Julie Allemand lukte in 9'03" 5 punten en 2 assists.

De vierde wedstrijd is dinsdag opnieuw in Connecticut voorzien. Trekt Chicago dan aan het langste eind, dan is het finaleticket een feit.

Chicago Sky, met assistent-coach Ann Wauters, beëindigde het reguliere seizoen als tweede, achter de Las Vegas Aces. In de andere halve finale tussen Las Vegas en Seattle Storm staat het 1-1.