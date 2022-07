Meesseman en Allemand moeten Commissioner's Cup aan Las Vegas Aces laten

De Commissioner's Cup is een jaarlijkse, nieuwe competitie doorheen het reguliere WNBA-seizoen, waarbij 60 gewone duels in rekening worden genomen. De speelsters spelen voor een prijzenpot van 500.000 dollar en een extra 165.000 dollar voor goede doelen en burgerlijke initiatieven.



Er wordt een ranking opgemaakt van de "bekerduels" per conference, 10 per team. De hoogst gerangschikte ploegen werken de finale af en dat waren gisteren Chicago (Eastern Conference) en Las Vegas (Western Conference), allebei met een 9-1-rapport.



Chicago zag vorig weekend zijn zegereeks afgestopt door New York Liberty en kon zich niet herpakken. De Aces grepen Meesseman en co. naar de keel in het eerste quarter (14-33): na nog geen 2 minuten stond er 0-13 op het bord.



Kelsey Plum maakte 12 van haar 24 punten in het eerste kwart. Plum, enkele weken geleden All-Star MVP, gooide 6 van haar 9 driepuntpogingen binnen. Chelsea Gray hielp haar een handje met 19 punten en kreeg de MVP-trofee van de dag.



Bij de thuisploeg voerde Candace Parker (20 ptn) de schutterslijst aan, gevolgd door Kahleah Cooper en Emma Meesseman met allebei 18 punten. Meesseman had nog 4 rebounds en 3 assists in 23 minuten. Allemand speelde 18 minuten, liet geen score noteren, maar wel 6 assists.



De regerende WNBA-kampioen dichtte de kloof tot 7 punten op het einde van het derde quarter, maar verloor wel voor het eerst dit seizoen 2 duels na elkaar.



"In het begin waren we te passief", reageerde Parker. Chicago-coach James Wade beaamde: "Las Vegas is te goed om zo veel achter te komen."



Chicago en Las Vegas zijn de beste ploegen dit jaar in de WNBA. Sky telt een winst-verlies-saldo van 21-7, Aces noteert 20-8.



Elke speelster van de Ace verdiende gisteren 30.000 dollar, die van Sky 10.000 dollar. De 2 clubs stonden ook een deel van de prijzenpot af aan een door hen gekozen goed doel in hun eigen stad. Las Vegas doneerde 28.500 dollar, Chicago 23.500. Alle 12 WNBA-teams mochten trouwens zo'n doel in de eigen stad nomineren. Ze kregen er van de WNBA 2.000 dollar voor per zege en nog 500 dollar voor een verlies.