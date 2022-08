Chicago Sky stelt orde op zaken en dwingt beslissende match af tegen New York

De play-offs van titelverdediger Chicago Sky waren enkele dagen geleden dramatisch begonnen na een thuisnederlaag tegen New York.

In deze best-of-3-serie kon de kampioen van vorig seizoen zich dan ook geen misstap meer veroorloven.

Emma Meesseman en co kregen vanavond opnieuw in eigen huis een kans om een belle af te dwingen. En of dat ook gelukt is.

Chicago tapte uit een heel ander vaatje: het speelde de bezoekers van het kastje naar de muur.

De quarters lieten weinig aan de verbeelding over: 31-10, 21-18, 31-16, 17-18.

Bij Chicago was Kahleah Copper de beste schutter met 20 punten. Emma Meesseman scoorde 8 punten en had ook 6 rebounds en 4 assists in petto. Julie Allemand klokte af op 4 punten en 4 assists.

Dinsdag is het erop of eronder in Brooklyn.