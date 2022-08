New York zet Chicago van Allemand en Meesseman meteen met rug tegen de muur in play-offs

Chicago neemt het als nummer 2 van de reguliere competitie in de 1e ronde van de play-offs op tegen nummer 7 New York. De kampioen heeft in de best-of-3-serie het thuisvoordeel en mag de eerste 2 wedstrijden thuis spelen, een eventuele beslissende 3e match vindt plaats in New York.



Maar afgelopen nacht liep het in de 1e confrontatie met New York al meteen mis. De thuisploeg verloor voor eigen volk met 91-98, waardoor falen nu al geen optie meer is.

Chicago miste tegen New York 10 van zijn laatste 11 shots en de bezoekers eindigden de wedstrijd met een pijnlijke 0-13. Guard Sabrina Ionescu was de uitblinker bij New York met 22 punten, 7 rebounds en 6 assists.

Bij de thuisploeg was Kahleah Copper de topschutter met 21 punten. Emma Meesseman was in 26 minuten goed voor 4 punten en 4 rebounds. Julie Allemand deelde 1 assist uit in 9 minuten.

Zaterdagnacht is New York opnieuw te gast in Chicago. Voor de thuisploeg is de opdracht duidelijk: er moet nu 2x op rij gewonnen worden, anders zit het seizoen er al op voor de titelverdediger.