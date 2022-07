Chicago van Allemand en Meesseman wint topper bij Connecticut na verlenging

Chicago miste voor de tweede wedstrijd op rij sterspeelster Candace Parker, maar ook zonder zijn startende center slaagde de regerende kampioen erin om de zege te pakken bij de nummer 3 in de WNBA.

Kahleah Copper was de topschutter voor de bezoekers met 27 punten, maar leed in de slotfase wel een cruciaal balverlies waardoor Connecticut nog gelijk kon maken.



In de verlenging leek de thuisploeg bij 92-87 af te stevenen op de zege. Toch ging de winst nog naar Chicago. Met onder meer een belangrijke score van Emma Meesseman sloot de titelverdediger de match af met een 9-0-tussenspurt, goed voor een 92-95-overwinning.



Meesseman was in 38 minuten goed voor 10 punten, 3 rebounds en 5 assists. Julie Allemand moest tevreden zijn met 11 minuten en tekende daarin voor 5 punten, 2 rebounds en 1 assist.



Met de overwinning houdt Chicago eerste achtervolger Las Vegas op afstand. Woensdagnacht moet het team opnieuw aan de bak. Dan komt Dallas op bezoek in de eigen Wintrust Arena.