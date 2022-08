Meesseman en Allemand sluiten regulier seizoen met Chicago af als nummer 2

In het Footprint Center leidden de bezoekers bij de rust al met 25-39. Meesseman stond bijna een kwartier op het parket. Daarin was ze goed voor 11 punten, 5 rebounds en 4 assists.

Geen enkele speelster van de basisopstelling speelde meer dan 20 minuten. Allemand lukte 3 punten, 1 rebound en 6 assists.

Met 26 zeges in 36 wedstrijden gaat Chicago als nummer twee naar de play-offs. De Las Vegas Aces, die het reguliere seizoen als eerste afsloten, kunnen eenzelfde rapport voorleggen, maar in de onderlinge confrontaties deden de Aces het beter.

Regerend kampioen Chicago begint woensdag thuis aan de play-offs tegen nummer 7 New York Liberty. Zaterdag vindt het tweede duel eveneens in Chicago plaats. Een eventuele derde wedstrijd is volgende week dinsdag voorzien in Brooklyn, New York.