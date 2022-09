Frankrijk zendt Belgian Cats met kleine nederlaag naar WK, opluchting voor Resimont

De Belgian Cats bereiden zich voor op het WK basketbal in Australië. Frankrijk, op het WK 2018 door de Belgen uitgeschakeld in de kwartfinales, was de tegenstander in de laatste oefenmatch.



Kyara Linskens (11 punten) en Julie Vanloo (7) waren de beste schutters bij België in de eerste helft, maar Frankrijk sloeg toch een kloofje. Net voor de rust was er een domper voor de Belgian Cats.

Laure Resimont kwam ten val, greep naar haar enkel en moest geblesseerd naar de kant. Even waren er grote zorgen, maar de blessure lijkt mee te vallen. Resimont zou het WK niet missen.





Ook na de pauze domineerden de Franse vrouwen en de kloof werd groter, 15 punten achterstand op het einde van het derde quarter: 51-66.

De Cats hadden het beste bewaard voor het laatste quarter. Dankzij een goeie verdediging kropen de Belgische dames dichterbij. Ze naderden tot op 4 punten in de slotminuut, maar daarna viel de bal niet meer goed. Uiteindelijk stond er 67-76 op het scorebord.