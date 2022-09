Coach Belgian Cats: "Hebben bredere kern, met veel speelsters die iets extra's brengen"

"We hebben de voorbereiding moeten afwerken zonder Julie Allemand en Emma Meesseman, dus de komende dagen zullen we nog wel wat dingen moeten aanpassen", vertelt bondscoach Valéry Demory, die er niet rouwig om is dat zijn 2 WNBA-speelsters naast de finale grepen in de play-offs.

Daarvoor moet Demory nog wel een knoop doorhakken: wordt Elise Ramette of Serena-Lynn Geldof de 12e speelster in de WK-selectie? De definitieve selectie kennen we op 20 september. "Serena zorgt voor meer lengte, met Elise hebben we een extra aanjager in verdediging. Die beslissing valt de komende dagen."

"Met de komst van Emma en Julie zijn we begonnen aan een soort 2e minivoorbereiding. Tijdens de laatste 2 oefenwedstrijden zullen we ook spaarzaam zijn met onze krachten. Niemand zal meer dan 25 minuten spelen, want het WK komt er al snel aan."

Over de voorbereiding is de Fransman tevreden. "Enkele jongeren hebben indruk gemaakt in de voorbereiding. Ze hebben van mij een kans gekregen en die hebben ze gegrepen. Daarnaast hebben de meer ervaren speelsters ook bevestigd."

"We zijn polyvalenter geworden"

De 1e opdracht in de poules is meteen de zwaarste, met titelverdediger Amerika. "Maar die match spelen we zonder druk. We hebben toch niks te verliezen", weet de bondscoach. "Als we de VS verslaan en daarna van Zuid-Korea verliezen, stelt die zege niks voor."

De VS is outstanding, maar is de 2e plaats in de groep haalbaar voor België? "Dat zou heel goed zijn. De 3e plek ook. Bij de 4e plaats wordt het al wat moeilijker richting kwartfinales. Ons doel is de kwartfinales halen en dan zien we wel."

"We zijn ambitieus, maar het blijft wel een WK. Het niveau is nog een stuk hoger dan op een EK. Het wordt een heel zware competitie, waarin ook details, geluk en blessures een rol zullen spelen. We dromen wel van een medaille, dat is de ultieme ambitie, maar alles op zijn tijd."