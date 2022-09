In het hoofd van succescoach Dario Gjergja: "Ben het beu dat mensen me gek verklaren"

De Belgian Lions konden net niet stunten tegen topland Slovenië in de achtste finales van het EK basketbal, maar oogstten wel lof van NBA-ster Luka Doncic. "Ze speelden prachtig basketbal." Ook wereldkampioen en kersvers Europees kampioen Spanje zal de Belgian Lions niet snel vergeten. Alleen de Belgen slaagden erin om Spanje te kloppen in de groepsfase van het EK. Bondscoach Dario Gjergja mag zeker wat pluimen op zijn hoed steken. De Kroaat ademt basketbal en dat merk je aan alles. "Basketbal is voor mij als een toewijding voor het leven. Ik leef er 24 uur op 24 voor, 7 dagen op 7", vertelt hij. "Het is raar om te zeggen, maar soms schiet ik ’s nachts wakker omdat ik van een spelfase heb gedroomd. En die moet ik dan opschrijven. Voor mij is het de grootst mogelijke passie."

Veel mensen zeggen: hij is compleet zot geworden, hij is dit, hij is dat. Maar dat ben ik helemaal niet. Dario is een compleet andere persoon. Dario Gjergja

Verliezen, Dario Gjergja kan er niet goed tegen. "Maar ik weet ook wanneer we het absoluut verdiend hebben om te verliezen. Dat moet ik dan accepteren en dan moet ik zo snel mogelijk leren uit die nederlaag. Het is alleen maar een wedstrijd, een spel, maar voor mij betekent het alles." Gjergja houdt zich nooit in langs de zijlijn en de Kroaat heeft dan ook het etiket van brulboei. "Ik zal altijd mijn laatste greintje energie geven op de vloer, zodanig dat mijn team wint. Maar perfectie bestaat niet. Iedereen heeft het recht om fouten te maken." "Ik maak elke dag misschien wel een miljoen fouten. Het is moeilijk om het te zeggen, maar ik zal het toch doen. Ik heb er genoeg van dat mensen mij gek verklaren. Ze kennen mij niet." "Veel mensen zeggen: hij is compleet zot geworden, hij is dit, hij is dat. Maar dat ben ik helemaal niet. Als ze twee of drie dagen bij mij zouden doorbrengen, dan zouden ze weten wie Dario is. Een compleet andere persoon. "

"Een leven zonder basketbal? Onmogelijk"

Met 11 landstitels en 7 bekers bij Oostende kan Gjergja al een indrukwekkend palmares voorleggen. Zijn grootste prestatie? Daar antwoordt de succescoach liever filosofisch op. "De verleden tijd bestaat niet in sport. In de verleden tijd is de toekomst niet rooskleurig. Dat is mijn manier van denken. Dus je moet heel snel elk succes een plaats kunnen geven. Net als elke nederlaag." "Je kan niet alleen leven van succes, want die zelfvoldoening kan je ondergang betekenen. En dus moet je een manier vinden om elke dag jezelf te forceren om op het hoogste niveau te blijven."

Je moet een manier vinden om elke dag jezelf te forceren om op het hoogste niveau te blijven. Dario Gjergja