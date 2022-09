België legt Slovenië lang het vuur aan de schenen, maar stunt niet tegen Doncic en co

Toch mogen de Belgen dit toernooi met opgeheven hoofd verlaten. "We hebben getoond dat we geen klein basketballand zijn", zei bondscoach Dario Gjergja al na de stunt tegen Spanje. Dat werd vandaag nog maar eens bevestigd en biedt hoop voor de nabije toekomst van de Belgian Lions, die als volgende doel een 1e kwalificatie voor het WK hebben.

Met enkele Belgische driepunters bleef het verschil miniem en in het begin van het slotkwart kwam België zelfs even op voorsprong na een haakworpje van Tumba.

Die werd nog wat aangewakkerd in een al even sterk 3e quarter, waarin Doncic (35 punten) wel steeds nadrukkelijker zijn stempel begon te drukken.

Met hun kenmerkende collectieve basketbal zetten de Belgen in een uitmuntende 1e helft hun voet naast Slovenië, de titelverdediger op dit EK. Gillet was de uitblinker, maar ook de rest van het team speelde uitstekend en zo was er bij de rust (44-41) nog altijd hoop op een nieuwe Belgische stunt.

De 23-jarige klepper van de Dallas Mavericks gaf in de openingsminuten al meteen zijn visitekaartje af, met 3 driepunters zonder misser. De start van België was schuchter, maar gaandeweg vonden ook de Lions hun draai.

Bondscoach Gjergja: "Gelijkheid bestaat niet in basketbal"

Bondscoach Dario Gjergja zwaaide na afloop met lof voor zijn spelers. "Ik ben enorm tros op deze groep. Ze verdienen veel beter", sprak de Kroatische coach van de Belgen.

"Vandaag hebben we 32 minuten meegestreden en we zijn in het 4e quarter zelfs nog even op voorsprong gekomen. Dan werden twee foutjes van ons afgestraft aan de overkant en was er plots een kloof van 5 punten."

Die werd in geen tijd uitgebouwd, ook dankzij de vele Sloveense vrijworpen. Ietwat cryptisch leek Dario Gjergja op de persconferentie uit te halen naar de scheidsrechters.

"Ik heb de laatste weken veel gehoord over gelijkheid, maar gelijkheid bestaat niet in basketbal. Of ik dat wat kan verduidelijken? Ik denk dat jullie heel goed weten wat ik bedoel", zei Gjergja tegen de aanwezige journalisten.

"Ik wil wel de goeie dingen onthouden van dit EK. Nu moeten we kijken hoe we ons verder kunnen blijven ontwikkelen. We moeten jongeren blijven ontwikkelen en klaarstomen op om hoog niveau te spelen. Dat is nodig, anders zullen we wegzakken."

De volgende opdracht voor de Belgian Lions is de voorronde van het WK, maar dat zal gebeuren zonder sterkhouders Ismael Bako en Retin Obasohan. Zij gaan volgend jaar in de EuroLeague aan de slag en die clubs staan geen spelers af voor de interlands. "Dat zal ons veel pijn doen, net als het feit dat we ook niet meer kunnen rekenen op Sam Van Rossom", aldus de bondscoach.