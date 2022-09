Bondscoach Dario Gjergja na stuntzege tegen Georgië: "Het had niet tot een verlenging moeten komen"

De Belgen begonnen uitstekend in Tbilisi en daar waren de Georgiërs toch wat van geschrokken. Dat zag ook bondscoach Dario Gjergja. "Ik had een moeilijkere sfeer verwacht: erger en harder", gaf de Kroatische Belg toe. "Misschien kwam het door ons sterk begin."

Beginnen deden de Lions inderdaad uitstekend, pas in het vierde kwart kwam de thuisploeg langszij, om zelfs even op voorsprong te komen. "We verloren het momentum toen Georgië vier driepunters maakte", beschreef de bondscoach dat moment.

"Maar we keerden heel snel terug en eigenlijk hadden we de kans om de match vroeger te beëindigen. Het had niet tot een verlenging moeten komen, maar we misten vrijworpen."

Heel belangrijk voor Gjergja was het "werkbasket" van de Lions: "Ik ben superblij over de manier waarop we bleven rebounden. Dat moeten we ook in de volgende matchen doen, want we zijn verplicht om hard te werken in elke wedstrijd, dat is heel belangrijk voor ons."