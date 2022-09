Belgian Lions openen hun EK basketbal met stuntzege in en tegen gastland Georgië

Herbeleef het enerverende slot van de wedstrijd:

Collectieve Lions winnen na één verlenging

De 1e EK-opdracht van de Belgian Lions was geen lachertje. Met Georgië kregen de Belgische mannen een van de gastlanden van het toernooi tegenover zich en bovendien konden de Georgiërs reken op 3 spelers van meer dan 2,10m.



Maar de defensieve organisatie van de Lions klopte en na een aarzelende start waren het zowaar de Belgen die het commando namen. Bako had het lastig onder borden, maar zag hoe zijn ploegmaats van achter de driepuntlijn zorgden voor een kleine bonus bij de rust: 38-32.



In de 2e helft zette Georgië defensief een tandje bij en ook aanvallend kwamen de NBA-spelers Bitadze en Mamukelashvili steeds vaker in het stuk voor. België antwoordde collectief, met driepunters van onder meer Vanwijn en de sterke Mwema.



De stilaan oplopende foutenlast leek België zuur op te breken in het slotkwart, waarin Georgië vanaf de vrijworplijn de kloof dichtte. Mamukelashvili en de genaturaliseerde Amerikaan McFadden leken hun team met de steun van de fans richting overwinning te stuwen.



Maar de Lions bleven koel en sleepten een verlenging uit het vuur. De ijzersterke Belgische verdediging, met Gillet als uitblinker, beperkte Georgië in de 5 minuten extra tot slechts 6 punten. Recordinternational Tabu had 3 seconden voor tijd het laatste woord met een bom, de ultieme driepunter van Georgië viel naast.



België begint zijn EK zo met een knappe overwinning tegen een sterk Georgië, dat de groepsfase voor eigen volk mag spelen in Tbilisi. De Belgen hebben nu één dag om te bekomen van deze slopende opener. Zaterdagmiddag wacht Montenegro, dat vandaag nipt verloor van Turkije.