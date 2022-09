Bondscoach Belgian Lions: "Hebben getoond dat België geen klein basketballand is"

Gjergja ziet een positieve evolutie voor het Belgische basketbal en betrok er ook de overwinningen tegen Servië en Litouwen in de WK-voorrondes bij. "Niet alleen dit, maar ook hetgeen we deden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden toont aan dat wij iets kunnen." Dat de kwalificatie voor de volgende ronde nu wenkt, daar wil Gjergja nog niet van weten. "Voor mij telt maar één ding: over 2 dagen spelen we tegen Turkije. We moeten nu rusten en herstellen. Verder dan de match tegen Turkije kijk ik nog niet."

Lecomte: "We kunnen het tegen iedereen opnemen"

Topschutter Manu Lecomte (20 punten) flankeerde de bondscoach op de persconferentie. "Dit is een geweldige en dik verdiende zege", sprak Lecomte. "We hebben vanaf de opworp de juiste mentaliteit getoond. We zijn blijven geloven in onszelf en hebben nooit opgegeven."



"Ik ben niet verrast door deze overwinning. Ik ken de spelers en de coach heel goed en ik weet waartoe we in staat zijn als we in onszelf geloven en als een ploeg spelen. Als we dat doen, kunnen we alles. Dat is onze kracht."



"Als we deze mentaliteit en attitude blijven tonen, wordt het heel positief voor ons. Dit geeft heel veel vertrouwen. Ik hou echt van dit team. "Amazing things always happen". Iedereen gelooft in elkaar en het geloof leeft dat we het tegen iedereen kunnen opnemen."