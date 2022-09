Belgian Lions treffen met basketbalgrootmacht Spanje een wereldkampioen in overgangsfase

Spanje in 3 cijfers:

De wereldkampioen

Wissel van de wacht

Spanje kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen, de kers op de taart van een gouden generatie. Van het team dat 3 jaar geleden de wereldtitel veroverde, blijft op dit EK echter maar weinig overeind. Met uitzondering van ervaren rot Rudy Fernandez en de broers Hernangomez zijn het allemaal andere gezichten in de Spaanse selectie.



Geen Sergio Rodriguez of Marc Gasol meer dus; diens oudere broer Pau was overigens al voor het WK van 2019 gestopt.



Ook geen Ricky Rubio of Sergio Llull op dit EK: zij liggen allebei in de lappenmand. Van Rubio (Cleveland Cavaliers) was het al een tijdje duidelijk dat hij niet fit zou zijn, Llull - de lefgozer van Real Madrid - blesseerde zich in de aanloop naar dit toernooi. Ook trouwe soldaten Alex Abrines en Victor Claver zijn er niet bij.



Spanje is dus - ietwat noodgedwongen - naar het EK afgezakt met een nieuwe generatie, waarvan de NBA-broers Juancho en Willy Hernangomez 2 speerpunten moeten zijn. De regie van het team is in handen van de genaturaliseerde Amerikaanse guard Lorenzo Brown.



Voorts rekenen de Spanjaarden nog altijd op de immer betrouwbare Rudy Fernandez, die op zijn 37e de enige overblijver is van de gouden Spaanse generatie. Ook de jonge center Usman Garuba (Houston Rockets) is een naam om in de gaten te houden.