Wisselvallige Belgian Lions incasseren kleine nederlaag in tweede EK-match

Het contrast met de eerste match van de Belgian Lions was groot. De Tbilisi Arena was dit keer akelig leeg en met de fans was ook de Belgische agressiviteit aanvankelijk zoek.



De sterke center Dubjlevic, ploegmaat van Sam Van Rossom bij Valencia, kreeg veel te veel ruimte en deed België veel pijn onder de borden en van achter de driepuntlijn. Ook op de genaturaliseerde Amerikaan Kendrick Perry kregen de Belgen maar moeilijk grip.



Terwijl de Lions tegen Georgië nog collectief op de afspraak waren, was het in de 1e helft vooral Retin Obasohan die zijn team in de match hield. Met 16 punten voor de rust zorgde hij er haast in zijn eentje voor dat het verschil bij de rust nog beperkt bleef: 37-32.



De Belgische nederlaag was vooral te wijten aan een dramatisch 3e quarter, waarin ook Vladimir Mihailovic - in 2021 nog MVP in de Belgische competitie - zijn duivels ontbond. Zo prijkte er na een halfuur een kloof van 18 punten op het bord.



Toch konden de Lions nog even klauwen in het 4e quarter. Na een 10-0-tussenspurt van de Belgen leek er nog even een kentering in te zitten, maar de ervaren Montenegrijnen hielden het hoofd koel.

Eén op twee dus voor de Belgen, die dankzij een veel beter 4e kwart een grotere nederlaag konden afwenden. Dat kan mogelijk nog cruciaal blijken in het vervolg van de groepsfase, waarin ook het doelsaldo van tel kan zijn.



De top 4 stoot door naar de volgende ronde. Om daarbij te zijn, zal België toch nog minstens één keer moeten winnen. Zondag kijken de Lions wereldkampioen Spanje in de ogen, dinsdag en woensdag volgen nog wedstrijden tegen Turkije en Bulgarije.