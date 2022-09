Sporza-commentator Kris Meertens gaat door het dak tijdens Belgische stunt: "Nooit meegemaakt"

"Dit hebben we nog nooit meegemaakt"

73-83. Het scorebord in de Georgische hoofdstad Tbilisi liet niets aan de verbeelding over. Een prestatie zonder weerga van de Belgische ploeg tegen wereldgrootmacht Spanje.

"België zorgt voor de stunt van het toernooi. Fantastisch!", sprak een dolenthousiaste Kris Meertens tijdens de live-uitzending op Sporza.

"Dit is een historische overwinning. Wat maken we hier mee... Echt, dit hebben we nog nooit meegemaakt."

"Stunts tegen Servië en Litouwen, ja, maar dan in afwezigheid van enkele sterren bij die landen. Maar dit, tegen Spanje, is waanzinnig. Tegen het grote Spanje, tegen de wereldkampioen. België wint van de wereldkampioen!"

"Het is genieten. België wint met 73-83. Dit is de stunt van het weekend, de stunt van het EK. Fantastisch gedaan!"

"Bondscoach Dario Gjergja kan fier zijn op zijn ploeg. Dit had niemand verwacht. Gisteren zo'n moeilijke wedstrijd tegen Montenegro en nu wint België van de wereldkampoioen. En zo verdiend... Zo verdiend... Zo hard gewerkt... Ja, dat is knap van de Lions."

"De statistieken zeggen alles: 31-40 voor België in de rebounds, 16-17 voor België in assists. Vooral die rebounds zijn geweldig."

"Wat is het genieten. Laat de beste momenten van de tweede helft nog meer eens zien, ja. Deze wedstrijd gaat de Belgische geschiedenisboeken in. Die ene Belgische supporter die er hier in Tbilisi bij was, die kan het navertellen: de Lions hebben reclame gemaakt."