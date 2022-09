Montenegro: klein land met groot basketbalhart is volgende opdracht voor Belgian Lions

Montenegro in 3 cijfers:

Nummer 25 van de wereld

Montenegro begint het EK als de nummer 25 van de wereld , waarmee het toch een stukje beter doet dan de Belgian Lions op de 37e stek. Toch was Montenegro er oorspronkelijk niet bij geweest op dit toernooi. Het land kon zich niet plaatsen in een poule met Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, dat als gastland zeker was van het EK. Montenegro werd later alsnog opgevist omdat Rusland verbannen werd door de invasie in Oekraïne.

Eén NBA-speler en één grote afwezige

Met amper 620.000 inwoners is Montenegro een Klein Duimpje, maar in basketbal is het Balkanland traditioneel groot. De Montenegrijnen missen dit toernooi wel hun sterspeler, Nikola Vucevic van de Chicago Bulls, maar zijn toch met een sterke selectie naar het EK afgezakt.



Zonder Vucevic, die naar verluidt zin had in een rustige zomer, telt Montenegro nog één NBA-speler: Marko Simonovic. De 2,11m grote forward/center is een ploegmaat van Vucevic bij de Chicago Bulls, al kwam hij het voorbije seizoen niet verder dan 9 matchen.

Een naam die bij de Belgische basketbalfans ongetwijfeld een belletje doet rinkelen, is die van Vladimir Mihailovic. De 32-jarige scherpschutter heeft een verleden bij Oostende en Aalst, waar hij in 2021 nog verkozen werd tot MVP in België.

Voorts teert Montenegro op heel wat spelers die hun brood verdienen in de sterke Spaanse competitie, zoals Dino Radoncic (Zaragoza), Nemanja Radovic (Murcia) en Bojan Dubljevic, al jarenlang ploegmaat van Sam Van Rossom bij Valencia.

Om het spel te verdelen, rekent Montenegro traditioneel op een genaturaliseerde Amerikaan. Dat is dit keer de 29-jarige Kendrick Perry, die komend seizoen aan de slag gaat bij Malaga in Spanje.