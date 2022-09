IJzersterke Belgian Lions jagen schokgolf door EK met zege tegen wereldkampioen Spanje

Een dag na de nipte nederlaag tegen Montenegro kregen de Belgian Lions de op papier taaiste brok voor de kiezen op dit EK, met wereldkampioen Spanje.

De Spanjaarden hadden hun 1e twee matchen overtuigend gewonnen en konden ondanks een rist afwezigen toch nog rekenen op heel wat toppers uit de sterke Spaanse competitie en met de broers Hernangomez ook op een tandem uit de NBA.



Maar een imposant België was niet onder de indruk van de wereldkampioen. Steunend op een ijzersterke verdediging en met een collectieve aanval gaven de Lions al in het 1e quarter een voorsmaakje van de stunt die er zat aan te komen: 11-15.



Toch leek het in het 2e quarter heel even de verkeerde kant op te gaan. België kwam plots niet meer tot scoren en Spanje liep dankzij een 10-0 weg. Maar de Belgian Lions toonden mentale weerbaarheid en knokten zich mede dankzij hun reboundoverwicht weer in de match. Bij de rust (33-32) was alles nog mogelijk.



Wie een Spaanse storm verwacht had in de 2e helft kwam bedrogen uit. Het tactische plannetje van de Belgen klopte perfect en de wereldkampioen vond slechts bij vlagen een antwoord op de uitmuntende verdediging van de Lions.

Die hadden bij elke Spaanse tussenspurt een antwoord in huis en werden door topschutter Lecomte naar dé stunt van dit EK gedirigeerd. Bako mocht in het slot de 73-83-eindstand op het bord dunken, een overwinning die de poort richting volgende ronde wagenwijd openzet voor België.