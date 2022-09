Georgië is de 1e EK-opponent van België: 3 torens van meer dan 2,10m wachten de Lions op

Georgië in 3 cijfers:

Nummer 36 van de wereld

Op basis van de FIBA-ranking zouden Georgië en België aan elkaar gewaagd moeten zijn. Georgië is de nummer 36 van de wereld , de Belgian Lions prijken één trapje lager op 37. Georgië was als een van de 4 gastlanden al zeker van een EK-ticket, maar speelde toch mee in de voorrondes om competitieritme te behouden. Het werd 2e in een poule met Servië, Zwitserland en Finland.

De grote drie (letterlijk en figuurlijk)

Georgië kan dit EK een beroep doen op 2 NBA-spelers: Goga Bitadze en Sandro Mamukelashvili. De 23-jarige Bitadze speelt sinds 2019 bij de Indiana Pacers en was het voorbije seizoen gemiddeld goed voor 7 punten en 3,5 rebounds in 50 wedstrijden.



Leeftijdsgenoot Sandro Mamukelashvili heeft er zijn 1e seizoen opzitten bij de Milwaukee Bucks, waar hij 41 wedstrijden in actie kwam. Daarin scoorde hij gemiddeld 3,8 punten per match.





Bitadze (2,13 m) en Mamukelashvili (2,11 m) krikken de gemiddelde lengte van Georgië flink op en dan is de 33-jarige veteraan Giorgi Shermadini met 2,16 cm zelfs nog enkele centimeters groter.



Verwacht wordt dat de 3 Georgische torens dit EK samen aan de opworp zullen komen, met Shermadini onder de borden en Bitadze en Mamukelashvili op de forward-posities. Beide NBA-spelers beschikken ook over een prima driepunter en kunnen dus zowel onder de ring als vanaf afstand gevaarlijk zijn.



Tel daarbij nog de klasse van de genaturaliseerde Amerikaanse guard Thaddus McFadden - gepokt en gemazeld bij enkele Spaanse toppers - én het Georgische publiek dat zich in Tbilisi massaal achter het team zal scharen en u weet dat België vanavond een taaie brok voor de kiezen krijgt.