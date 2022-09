Maak u op voor "het sterkste EK ooit": 37 NBA-sterren en een verjongd België

Het sterkste EK ooit, met 37 NBA-vedetten

Vandaag is de eerste dag van het Europees Kampioenschap (1-18 september). Gespreid over 4 speelsteden strijden 24 landen in de groepsfase. En daar zit bijzonder mooi volk bij. Drie van de beste spelers ter wereld komen in actie. Nikola Jokic (dit en vorig jaar verkozen tot MVP van het reguliere NBA-seizoen), Luka Doncic (ster van de Dallas Mavericks) en Giannis Antetokounmpo (MVP in 2019 en 2020) willen met hun land Europees kampioen worden. In totaal staan er 37 NBA-spelers op het inschrijvingsformulier. Ook in de wedstrijden van de Belgen zal u ze aan het werk zien. Te beginnen vanavond om 19u tegen Georgië, waar Goga Bitadze met zijn 2,13m een gesel onder de ring dreigt te worden. "Het EK begon vroeger altijd met een kransje van drie of vier ploegen die voor de eindzege streden, maar nu is het volgens mij het sterkste EK ooit", blikte Belgische bondscoach Dario Gjergja vooruit. Op het vorige EK in 2017 pakte Slovenië goud, Servië zilver en Spanje brons. Diezelfde landen strijden nu opnieuw voor de medailles, maar er zijn nog kanshebbers. Ook Frankrijk, Litouwen, Turkije en Duitsland hebben sterke teams. "Acht tot tien ploegen kunnen Europees kampioen worden", stelt Gjergja.

Helse sfeer in de Tibilisi Arena

De Belgian Lions zijn er voor de vijfde keer op rij bij op het EK. Ze spelen hun groepsmatchen in Tibilisi en zullen uw steun meteen goed kunnen gebruiken. De sfeer in de openingsmatch tegen gastland Georgië vanavond zal vijandelijk zijn en de selectie telt ook veel EK-debutanten. In de Tibilisi Arena, die speciaal werd gebouwd voor het EK, zullen 10.000 (wellicht uitzinnige) thuisfans alles doen om de Lions te imponeren. "Het wordt een grote dag voor het Georgische basketbal en we weten dat het er vijandig zal aan toe gaan, maar ik denk dat dit ons extra motivatie moet geven", is kapitein Maxime De Zeeuw voorbereid. "De helft van wat ze gaan roepen, gaan we niet begrijpen en dat is het beste voor ons", grapte ook bondscoach Gjergja daarover tijdens de persconferentie.

Een Belgische debutant van 27 jaar

Voor vijf Belgian Lions wordt het hun debuut op het Europees kampioenschap. Retin Obasohan, Hans Vanwijn, Alexandre Libert, Haris Bratanovic en Vrenz Bleijenbergh waren er nooit eerder bij. Loïc Schwartz had de zesde debutant kunnen zijn, maar samen met Quintin Serron viel hij woensdag nog af. Hans Vanwijn debuteert zo op zijn 27e op een EK. Het had zijn tweede Europese kampioenschap moeten zijn, maar na vijf jaar geleden de hele voorbereiding te hebben meegedaan, moest hij in de laatste week afhaken met een hamstringblessure. Nu is hij fit. "Ik heb hier lang naar uitgekeken. We hebben een maand voorbereiding achter de rug, nu zijn we klaar voor het EK", klinkt hij zelfverzekerd. De bondscoach gaf al aan dat resultaten niet het enige is waar dit EK om draait voor België. Na het afscheid van Axel Hervelle en Sam Van Rossom is vernieuwen noodzakelijk. Een groot toernooi spelen moet de toekomst helpen vormen.

De ambities

Het hoofddoel van de trip naar Georgië is het winnen van een vliegticket naar Berlijn, want in de Duitse hoofdstad wordt na de groepsfase de knock-outfase gespeeld. Makkelijk wordt dat zeker niet. De Lions zitten in een zware groep met Bulgarije, Montenegro, Georgië, Turkije en Spanje. De eerste vier plaatsen zich voor de eindfase. "We moeten minstens twee matchen winnen om door te gaan", beseft Hans Vanwijn. Bulgarije en Montenegro mogen zich geviseerd voelen. "Ja, maar Montenegro is zeker geen slechte ploeg", weet Vanwijn. "Tegen Georgië zijn er ook mogelijkheden, maar dat wordt niet simpel door hun thuisvoordeel." Tegen Griekenland in de WK-kwalificatiewedstrijd vorige week waren de Belgen nog kansloos. Daar moeten lessen uit worden getrokken. "We toonden te veel respect. Daardoor zijn we die wedstrijd slecht gestart. Die fout mogen we niet opnieuw maken", benadrukt bondscoach Gjergja. Alle groepswedstrijden van de Belgian Lions kan u bekijken en volgen op de kanalen van Sporza.

De Belgische selectie

Manu Lecomte, nog geen ploeg, vorig seizoen Jonava (Lit)

Jean-Marc Mwema, Antwerp Giants

Jonathan Tabu, nog geen ploeg, vorig seizoen Limburg United

Pierre-Antoine Gillet, Filou Oostende

Maxime De Zeeuw, Limburg United

Kevin Tumba, Circus Brussels

Ismael Bako, Bologna (Ita)

Hans Vanwijn, Nanterre (Fra)

Alex Libert, Spirou Charleroi

Vrenz Bleijenbergh, Filou Oostende

Haris Bratanovic, Filou Oostende

Retin Obasohan, Lyon (Fra)