Belgian Lions maken zich op voor duel met Giannis Antetokounmpo: "Eén keer dunken op hem"

Het respect bij de Belgen is groot voor Giannis. “Hij is op dit moment de beste speler ter wereld”, zegt Maxime De Zeeuw. “Hij kan alles op een veld en begint nu ook steeds meer te shotten. Het zal heel moeilijk zijn om hem af te stoppen.”

De Belgian Lions kijken niet elke dag een NBA-ster in de ogen. Hoe vatten ze dat aan? “Zeker niet met angst, niemand zal bang zijn. Je kijkt er eerder naar uit, want dit is waarvoor je het doet op het hoogste niveau: om tegen de beste spelers ter wereld te kunnen spelen”, zegt Jean-Marc Mwema.

“We zullen het als ploeg moeten doen tegen Giannis” weet ook De Zeeuw. “We moeten respect hebben, maar we zullen ook moeten vechten. Dat wordt heel belangrijk. Als we te braaf zijn, dan gaan we verliezen. En we moeten toch ook genieten van het moment.”



Dat wil Bako zeker doen. "Wat heel leuk is, iedereen kent Giannis. Ik krijg er ook veel reacties op van vrienden en familie. Het is sowieso een extra motivatie, maar Giannis is ook geen alien. Iedereen heeft sterktes en zwaktes."



"Het is de ultieme test om te zien waar we staan als België, het is het ideale moment om ons te bewijzen.” De center van de Belgian Lions heeft stiekem ook een persoonlijk doel. “Het is mijn doel om één keer te dunken op hem."