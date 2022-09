Luka Doncic steekt de loftrompet over Lions: "België speelde grote wedstrijd met prachtig basketbal"

De Sloveense coach Aleksander Sekulic had het er goed ingepeperd. België mag dan geen grote naam zijn in de basketwereld, toch zijn de Lions geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

De Slovenen waren zich daar zeer bewust van. Zo ook grote man Luka Doncic: "We wisten dat het een stevige wedstrijd zou worden. België speelde heel hard."

De NBA-ster schuwde de complimenten niet voor de Belgian Lions. "Zij speelden een grote wedstrijd. Ze vochten echt met ons én ze maakten hun shots. Ja, ze speelden prachtig basketbal."

"Op het einde speelden we iets beter", analyseerde Doncic. "We maakten een grote tussenspurt in het vierde kwart. Zo wonnen we."