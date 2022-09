Bondscoach voor duel met Slovenië: "Winnen zou mirakel zijn, maar mirakels bestaan wel"

Met Slovenië krijgt België vanmiddag een van de sterkste teams op dit EK tegenover zich. Hoe leven de Belgian Lions toe naar die wedstrijd? "We moeten ervan genieten, maar het is ook een match waarin we onszelf willen tonen. We hebben het verdiend om hier te staan", blikt bondscoach Dario Gjergja vooruit.

Iedereen heeft natuurlijk de mond vol over Luka Doncic, maar Gjergja waarschuwt dat Slovenië méér is dan alleen maar Doncic. "Doncic is natuurlijk fantastisch, maar ook Dragic staat geweldig te spelen en ook andere jongens als Blazic, Cancar, Prepelic of Tobey vullen hun rol perfect in", weet Gjergja.

"Luka is de ster, maar de rest van het team is ook echt heel goed. Het is een heel complete ploeg, die Europees kampioen is en vorig jaar op één blockshot van de olympische finale strandde. Slovenië is een van de favorieten op dit EK, al geloof ik nog altijd dat Servië de topfavoriet is."