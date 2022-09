Herkent u hem? Toon Aerts (met wilde haardos) is eerste supporter op de cross: "Bewijsmateriaal verzamelen"

Hij moet met pijn in het hart het seizoensbegin beleven, maar toch vond Toon Aerts de moed om zich zondag naar de Poldercross in Kruibeke te begeven. Exact de plek waar hij in 2019 Belgisch kampioen werd.

De veldrijder legde eerder dit jaar een afwijkende dopingtest af. Het begin van een lange lijdensweg. Hij werd niet geschorst door de UCI, maar wel een tijdlang op non-actief gezet door zijn team Baloise Trek Lions. Uiteindelijk gingen beide partijen uit elkaar in onderling overleg.

Wie Toon Aerts in de tussentijd tegen het lijf zou lopen, loopt het risico om hem niet te herkennen.

"Toon ziet er uit zoals The Beatles", wist Paul Herygers vorige week al te vertellen. "Hij laat zijn haar groeien om zeker te zijn dat geen enkel bewijsmateriaal dat hem kan vrijpleiten, verloren gaat."

"Ik verwacht dat het in zijn zaak zal gaan zoals bij Denise Betsema: opeens is het bericht daar dat hij opnieuw mag crossen."

Voor welke ploeg zal dat dan zijn? Paul Herygers: "Ik heb gehoord dat de mensen van Tormans de maten van zijn fiets zijn komen opmeten. Dan denk ik wel dat je richting die ploeg trekt."