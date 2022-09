Toon Aerts en Baloise Trek Lions gaan nu al uit elkaar: "Zaak is nefast voor renner en ploeg"

"Maar tot op vandaag heeft de UCI zich helaas nog steeds niet definitief uitgesproken. Het is in die omstandigheden noch voor de ploeg, noch voor Toon zelf wenselijk dat hij zou starten. Dat dit blijft aanslepen, is nefast voor Toon en voor de hele ploeg bij uitbreiding."

"We zijn Toon en zijn verdediging steeds blijven geloven, hebben inzage gehad in de resultaten van zijn onderzoek en vinden die geloofwaardig."

"We starten het seizoen helaas zonder Toon Aerts en dat heeft alles te maken met het feit dat er nog steeds geen uitsluitsel is vanuit de UCI", meldt het veldritteam.

Tot frustratie van alle partijen is er nog altijd geen duidelijkheid over de affaire en net voor de start van het veldritseizoen melden team en renner dat ze uit elkaar gaan.

Veldrijder Toon Aerts werd in februari op de hoogte gebracht van een positieve dopingtest. Aerts schreeuwt zijn onschuld uit en werd niet geschorst door de UCI, maar was door zijn werkgever Baloise Trek Lions op non-actief gezet.

"Toon heeft ons aangegeven dat hij naar een andere ploeg zal gaan"

"We zijn dan ook onderling overeengekomen om onze samenwerking stop te zetten zodat Toon zich ten volle op zijn toekomst concentreert in combinatie met zijn verdere verdediging bij de UCI."

"Intussen heeft Toon ons ook aangegeven dat hij na 1 januari wellicht naar een andere ploeg zal gaan. Dat vinden we best jammer, maar het is Toon zijn volste recht als hij voelt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging." Het contract van Aerts liep eind dit jaar af.

Aerts: "Ik kan momenteel weinig betekenen voor de ploeg"

"Zondag begint het nieuwe veldritseizoen en ik zal er helaas niet bij zijn", schrijft Toon Aerts zelf op Instagram.

"Zoals velen heb ik maanden uitgekeken naar de start van het nieuwe veldritseizoen. Ondanks de situatie waar ik momenteel in zit, heb ik keihard gewerkt om er klaar voor te zijn. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor was, maar zal het nog even niet kunnen tonen."

"Sinds we op 14 februari het bericht kregen van de UCI, hebben we hard gewerkt aan het onderzoek om zo goed mogelijk mijn onschuld te bewijzen. Op dit moment is er helaas nog geen definitieve beslissing genomen in het dossier..."

"Aangezien ik momenteel weinig kan betekenen voor de ploeg en ik ook geen uitzicht heb wanneer ik weer zal kunnen aantreden, hebben we in onderling overleg beslist om onze samenwerking te stoppen. Ik wil hen graag bedanken voor de negen mooie jaren die we samen hebben gehad."

"In tussentijd blijf ik vastberaden werken op de fiets om mezelf te kunnen bewijzen wanneer dit weer mogelijk is!"

"Ik wens alle collega’s en supporters veel succes met de start van het seizoen. Geniet van onze mooie sport!"