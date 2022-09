Onzekerheid duurt nu al 7 maanden: komt er straks meer nieuws rond dopingzaak Toon Aerts?

Alleen zijn we ondertussen zeven maanden verder en is het nog steeds muisstil. Vanmiddag presenteert Baloise - Trek Lions zijn ploeg voor het aankomende veldritseizoen.

Het B-staal moest duidelijkheid scheppen. Al waarschuwde Peter Van Eenoo, hoofd van het antidopinglab in Gent, meteen: "Normaal is er een resultaat na een periode van 8 dagen, maar onder meer door de corona-drukte kan het tegenwoordig tot een maand duren."

Wachten op de UCI

Over het resultaat van het B-staal is zeven maanden na datum nog steeds niet officieel gecommuniceerd door de UCI of Baloise - Trek Lions. Volgt er straks iéts meer duidelijkheid tijdens de presentatie?

Teammanager Sven Nys hekelde enkele weken geleden alvast de trage afwikkeling in wielermagazine RIDE.





"Ik wil nu toch een keer antwoorden krijgen”, liet Nys daar optekenen. “Een stroomversnelling in communicatie. Of dat nu negatief of positief is. Maar we weten van niets, meer dan zeven maanden na datum.”

"Wij zijn derde partij en moeten onze informatie via de renner krijgen, maar die verkeert ook in het ongewisse. En als er een vraag aan de UCI wordt gesteld, duurt het soms twee maanden vooraleer er een reactie komt. Maar nu willen we echt antwoorden. Niet alleen renner en team, maar ook onze sponsors.”



Volgens Nys is Aerts wel steeds intensief blijven trainen en zou hij meteen competitief zijn. "Toon trapt wattages die hij nooit eerder haalde, hij heeft zijn frustraties losgelaten op de fiets."

Na maanden onduidelijkheid zijn die bij alle partijen groot.