Eigenlijk middel voor kankerpatiënten, nu boosdoener voor Toon Aerts: wat is letrozole metabolite?

"Letrozole is eigenlijk een product dat door kankerpatiënten wordt gebruikt die in nabehandeling zijn", legt dopingexpert Peter Van Eenoo uit.

Wat zijn de effecten van het middel en kan de stof per toeval in je lichaam belanden?

Het verboden product klinkt niet bekend, maar volgens Van Eenoo is het zeker geen obscuur product: "In 2020 waren er wereldwijd 17 gevallen, als je weet dat er 28 EPO-gevallen waren dan plaatst dat alles wat in perspectief. Letrozole komt best vaak terug."

In het verleden liepen meestal bodybuilders tegen de lamp.



Aerts stelt dat het product onbewust in zijn lichaam kwam: "Er zijn zeker gevallen waar atleten gelijk gekregen hebben van disciplinaire commissies", gaat Van Eenoo verder. "Maar dat biedt voor Toon Aerts geen garanties."