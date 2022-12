Toon Aerts barst in tranen uit: "UCI wil me 2 jaar schorsen, maar ik ben onschuldig"

"Dit is een heel zware straf. Een veel te zware straf voor iemand die recht in zijn schoenen staat en in eer en geweten kan stellen dat hij geen dopingzondaar is."

Een vervuild voedingssupplement?

Aerts testte op 19 januari positief op de verboden substantie letrozole metabolite. Al ging het wel om een heel kleine hoeveelheid.



"We kunnen met 100 procent zekerheid zeggen dat dat product door contaminatie in het lichaam van Toon is terechtgekomen", zegt Aerts' manager Yannick Prévost.

"We hebben een vermoeden wat de bron van contaminatie is, maar dat is nog niet bevestigd."

Aerts en zijn entourage zijn nog altijd van plan om de bron van contaminatie te achterhalen. "We zullen supplementen en alle mogelijke zaken die Toon in die periode heeft ingenomen, blijven analyseren."

"Hopelijk vinden we dan een spoor waarop we verder kunnen werken."

Haarstalen kunnen cruciaal zijn om de onschuld van Aerts aan te tonen. Daarom dat hij met een krullenbol rondloopt en zijn haar nog altijd weigert te knippen.

"Haarstalen zorgen vaak voor een doorbraak in moordzaken", zegt Aerts zelf. "Nu zullen we er in een dopingzaak gebruik van maken, want het bewijs zit in mijn haar."