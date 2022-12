Terneergeslagen Van der Poel na nederlaag in Mol: "Ik kon Van Aert geen weerwerk bieden"

"Hier kan ik niet tevreden mee zijn"

"Ik had liever wat langer bij Van Aert gebleven, maar ik had gewoon niet de benen om weerwerk te bieden."

Voor de Sporza-microfoon gaf de Nederlander meer duiding na het duel met Van Aert. "Een duel is veel gezegd", reageerde Van der Poel.

"In de kerstperiode hoop ik met betere benen meer weerwerk te kunnen bieden, anders ga ik altijd achter Van Aert aan moeten rijden. Dit moet ik doorslikken, en dan op naar het volgende."

Waar bijna elke crossfan op hoopte, kwam er in Mol ook: een knetterend duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Al was die laatste finaal een maatje te klein voor de Belgisch kampioen.

In de Wereldbekercross in Val di Sole vorig weekend was Van der Poel nog een figurant, vandaag speelde hij wel opnieuw een hoofdrol. Beterschap dus?





"Het waren vooral heel andere omstandigheden. Vandaag was het iets lastiger, dan is het gemakkelijker om vooraan te zitten. Ikhoop gewoon dat het gevoel betert de komende dagen."

Hoe wil Van der Poel dat slechte gevoel omkeren? "Door niet te panikeren. Ik kan er nu toch niets meer aan doen, behalve gewoon mijn schema verder volgen."



